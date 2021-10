Russia: ambasciatore Ue, Mosca sta ritardando riconoscimento reciproco passaporti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta ritardando il riconoscimento reciproco dei certificati Covid con l’Unione europea. Lo ha affermato Markus Ederer, ambasciatore dell'Ue in Russia, nel corso di un'intervista al quotidiano economico russo "Rbk". “La parte russa ha più volte posticipato i tempi dell'ispezione richiesta dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema), il che rallenta il processo di riconoscimento reciproco dei passaporti Covid. Si tratta di un processo tecnico, non politico. Quando i funzionari russi parlano di ritardi e di politicizzazione da parte europea, a volte penso che parlino principalmente di se stessi, poiché sono loro a politicizzare il problema", ha spiegato Ederer. (Rum)