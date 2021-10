Expo 2020: il Padiglione ceco trasforma il deserto in terreno coltivabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Primavera Ceca”: è questo il nome scelto dalla Repubblica Ceca per il suo padiglione a Expo 2020 Dubai, un'oasi fiorita sulla sabbia e ombreggiata da una nuvola di tubi di vetro che compongono l'innovativo sistema "Sour", che sfrutta l'energia solare per estrarre l'acqua dall'aria e trasformare la sabbia in terreno fertile per la coltivazione. Lo ha descritto il quotidiano "Al Roeya" aggiungendo che il Padiglione Ceco, esteso su un'area di 2.200 metri, "è un'opportunità per esplorare tecnologie chiare di principali contenuti formali e visivi di un padiglione che solleva interrogativi sulla coltivazione del deserto e integra le risorse di terra, aria e acqua" .Il design dell'edificio è caratterizzato da una serie di linee fluide che circondano lo spazio espositivo rettangolare principale ed è stato creato da studenti di dottorato presso la Facoltà di Architettura della capitale ceca, Praga. Il messaggio principale del padiglione ceco è che la tecnologia e le invenzioni devono aiutare le persone a vivere una vita migliore e preservare il pianeta per le generazioni future. (Res)