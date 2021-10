Romania: consultazioni governo, Partito liberale proporrà Florin Citu per incarico premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership del Partito nazionale liberale (Pnl) ha deciso all'unanimità di sostenere Florin Citu come proposta per l'incarico di primo ministro che verrà presentata alle consultazioni convocate la prossima settimana dal presidente Klaus Iohannis. Lo riferisce lo stesso Pnl con un comunicato. La delegazione che rappresenterà il Pnl alle consultazioni convocate dal presidente della Romania è composta dal presidente del Pnl, Florin Citu, e dai primi vicepresidenti: Rares Bogdan, Gheorghe Flutur, Lucian Bode e Iulian Dumitrescu. Le consultazioni a Palazzo Cotroceni sono state convocate dopo che il partito Usr ha lasciato la coalizione di governo un mese fa e il governo è stato sfiduciato martedì scorso in seguito al voto del Parlamento. La Romania è così entrata in una crisi politica nel bel mezzo della quarta ondata della pandemia. Una soluzione per l'investimento di un nuovo governo difficilmente emergerà dopo il primo round di consultazioni a Cotroceni. I socialdemocratici si rifiutano di sostenere un governo guidato dal Pnl. L'Urs non vuole entrare in una coalizione di governo con i liberali finché Citu sarà la proposta per l'incarico di primo ministro, mentre il Pnl e il capo dello Stato sono estremamente delusi dal fatto che Usr abbia votato la mozione di sfiducia che ha portato alla caduta del governo. Il Psd propone come soluzione le elezioni anticipate e un governo tecnico per gestire questa stagione invernale difficile sino alla primavera, quando potrebbero essere indette elezioni parlamentari anticipate. (Rob)