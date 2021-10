Gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioREGIONE– Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla presentazione dei piani industriali delle aziende assegnatarie dei siti dismessi di Castel Romano che hanno deciso di crescere ed investire in questa area. Intervengono il Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale Roma – Latina, Cosimo Peduto, il Segretario Generale della Cgil di Roma, Michele Azzola e il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. L'evento si svolge presso Cinecittà World (Parco Divertimenti di Castel Romano) – ingresso centrale da via Irina Alberti - Ore 11 (segue) (Rer)