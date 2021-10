G20: indiano Birla partecipa a seconda giornata Summit presidenti parlamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Om Birla, presidente della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento dell’India, parteciperà oggi a Roma, a Palazzo Madama, alla seconda e ultima giornata del settimo Summit dei presidenti dei parlamenti del G20 (P20), intitolato “Parliaments for People, Planet and Prosperity” e organizzato dal Senato in collaborazione con la Camera dei deputati. Ieri Birla è intervenuto al dibattito “La risposta alla crisi sociale e occupazionale causata dalla pandemia”, nella prima sessione di lavoro, e al successivo sul tema “Rilanciare la crescita economica in termini di sostenibilità sociale e ambientale”, nella seconda sessione. A margine, come ha riferito su Twitter, il leader parlamentare indiano ha avuto colloqui con Lindsay Hoyle, presidente della Camera dei comuni del Regno Unito; Jan Anthonie Bruijn, presidente del Senato dei Paesi Bassi, e Reiner Haseloff, presidente del Bundesrat, il Consiglio federale della Germania. (Res)