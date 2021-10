Torino: incendio in capannone industriale a Borgo Vittoria, odore di plastica bruciata in mezza città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intensissimo odore di plastica bruciata si avverte dalle prime ore di questa mattina in gran parte di Torino, dalla periferia Nord ai quartieri Sud. A scatenarlo sono i materiali andati a fuoco in un capannone industriale in via Paolo Veronese, nella zona tra corso Grosseto e via Reiss Romoli, quartiere Borgo Vittoria. L’incendio è scoppiato intorno alle 6,30: da quell’ora i vigili del fuoco stanno intervenendo per cercare di spegnere le fiamme. I tecnici dell’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, sono stati avvisati e sono sul posto per i monitoraggi del caso. Stando a quanto si apprende una donna sarebbe rimasta intossicata: si tratta dell’incaricata delle pulizie, che è stata trasportata in ospedale in codice verde. Al momento del rogo una nube bianca alta diversi metri si è alzata nel cielo di Borgo Vittoria, ben visibile a centinaia di metri di distanza. E ora in tanti, sui social, parlano di “aria irrespirabile”. Non solo nella zona Nord, dove si è sviluppato l’incendio, ma anche nelle zone più centrali fino a Santa Rita e Mirafiori Sud, a dieci chilometri di distanza, dalla parte opposta della città. (Rpi)