Usa-Cina: Cia, istituita nuova unità dedicata alla "minaccia geopolitica" di Pechino

- La Central Intelligence Agency statunitense (Cia) ha istituito il China Mission Center, una nuova unità incentrata sul panorama cinese che ha lo scopo di gestire "la più importante minaccia geopolitica del XXI secolo". Lo ha annunciato il direttore dell'agenzia, William Burns, aggiungendo che il personale della nuova unità investigativa sarà composto da analisti dell'intelligence ed esperti in vari settori, che espanderanno e coordineranno la raccolta di informazioni relative al governo della Repubblica popolare. Il fatto che il China Mission Center condurrà incontri settimanali è indicativo di una "singolare priorità" attribuita dall'agenzia alla Cina, percepita come una minaccia economica, tecnologica, commerciale e diplomatica. Lo ha dichiarato l'ex direttore della Cia John Brennan, sottolineando l'esigenza di adattarsi "alle priorità politiche di ogni nuova amministrazione, nonché al panorama globale in evoluzione". "Se esiste un Paese che merita una propria unità, quello è proprio la Cina", ha affermato l'ex direttore. (Nys)