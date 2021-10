Italia-Africa: al via la terza edizione della Conferenza ministeriale, presenti delegazioni di 50 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi “Incontri con l’Africa”, terza edizione della Conferenza ministeriale Italia – Africa che riunirà a Roma le delegazioni di circa 50 Paesi africani, i rappresentanti dell’Unione africana e delle altre principali Organizzazioni regionali africane, oltre a personalità istituzionali italiane, rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale, accademico e del terzo settore. Lo riferisce in una nota la Farnesina, sottolineando che quest’anno l’appuntamento si inserisce nel quadro della Presidenza italiana del G20 e sarà incentrato sui suoi tre pilastri, “People, Planet, Prosperity”, collegandosi anche al partenariato con il Regno Unito per la Cop26. Ad aprire i lavori ci sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, seguito dagli interventi nella sessione plenaria inaugurale del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, del presidente della Commissione dell’Unione africana, Moussa Faki Mahamat, dell’Usg e Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Africa dell’Onu/Uneca, Vera Songwe, del presidente della Cop26, Alok Sharma, del presidente della Commissione paneuropea per la Salute e lo Sviluppo Sostenibile, Mario Monti, e del presidente del B20, Emma Marcegaglia. (segue) (Com)