Italia-Africa: al via la terza edizione della Conferenza ministeriale, presenti delegazioni di 50 Paesi (2)

- Dopo la sessione plenaria, si svolgeranno quattro panel tematici interattivi (due in simultanea la mattina e due nel pomeriggio) con la partecipazione, tra gli altri, della viceministra agli Affari esteri Marina Sereni, e che offriranno ai partecipanti coinvolti un forum di discussione e scambio di idee sulle tematiche delle energie rinnovabili, della transizione energetica, dell’ambiente, della finanza verde e dello sviluppo sostenibile. Sempre nel pomeriggio, è prevista inoltre una “special round table” dedicata ai temi della blue economy. I lavori saranno chiusi in sessione plenaria dal Ministro Di Maio. A margine dei lavori, il ministro Di Maio e la viceministra Sereni avranno vari incontri bilaterali con gli omologhi dei Paesi africani. (Com)