Brexit: Francia, potremmo ridurre elettricità all'Isola di Jersey ma non tagliarla

- La Francia potrebbe ridurre ma non tagliare interamente le forniture di elettricità all'Isola di Jersey, dipendenza del Regno Unito, nell'ambito della disputa sui diritti di pesca nelle acque britanniche. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Clement Beaune, ai microfoni dell'emittente "BfmTv". "Ridurre le forniture è possibile, ma tagliare la corrente ad ogni cittadino di Jersey quest'inverno è qualcosa che non accadrà ed è qualcosa che non voglio", ha detto Beaune. (Frp)