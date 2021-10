Algeria-Italia: ministro Esteri Lamamra incontra Romano Prodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha discusso con l’premier italiano ed ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, dei dossier e delle sfide internazionali a vari livelli, soprattutto nell'area del Mediterraneo. Lo ha riportato lo stesso Lamamra sul suo account ufficiale Twitter, affermando: "Sono felice del rinnovato incontro con il mio amico Romano Prodi, grande figura italiana ed europea". Lamamra ha aggiunto: "Abbiamo discusso a lungo dei più importanti dossier e sfide internazionali a vari livelli, in particolare nella regione del Mediterraneo, e dei modi per incoraggiare il riavvicinamento tra le due sponde. Approfitto sempre delle sue analisi accurate sulla situazione nel mondo e nella regione". (Ala)