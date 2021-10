Tlc: Oracle, Tim e Noovle annunciano piano congiunto per servizi multicloud in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La collaborazione con Oracle è un elemento chiave per accelerare la transizione del nostro Gruppo verso modelli più flessibili, da un lato, e sostenere la digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione, dall’altro: grazie a un modello multicloud, possiamo arricchire la nostra offerta di servizi ad alto valore aggiunto e dar modo così ai nostri clienti di cogliere tempestivamente le migliori opportunità di business, aumentando al contempo l’efficienza. Questa partnership amplia anche il portafoglio di soluzioni offerte al mercato da Noovle insieme ad altri importanti cloud provider e ne favorisce apertura, interoperabilità e flessibilità”, ha commentato Carlo d’Asaro Biondo, amministratore delegato di Noovle. “Siamo lieti di collaborare con un importante operatore italiano nel promuovere l’innovazione digitale e la ripresa economica dell’Italia: Oracle ha una presenza rilevante negli ambienti aziendali e del settore pubblico più strettamente regolamentati e mission-critical, e ciò fa di noi il partner ideale per sostenere i clienti nella trasformazione digitale data-driven basata sul nostro cloud sicuro e performante”, ha aggiunto Fabio Spoletini, senior vice president South europe di Oracle. (Com)