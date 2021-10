Imprese: Xiaomi, tasso crescita spedizioni in Europa supera il 5.700 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spedizioni di telefoni cellulari 5G di Xiaomi verso l'Europa Centrale e Orientale hanno registrato un tasso di crescita di oltre il 5.700 per cento nel 2021. Lo afferma l’agenzia di ricerche di mercato Strategy Analytics, secondo cui l’azienda avrebbe ottenuto una quota di mercato europeo del 42 per cento nel terzo trimestre dell’anno, superando Apple e Samsung. I dati rendono il colosso cinese “il principale fornitore di smartphone Android 5G a livello globale”, annuncia Strategy Analytics, secondo cui l'azienda cinese sarà leader delle spedizioni anche nel 2022. Nel frattempo, la compagnia si espande sul mercato azionario di Hong Kong con un rialzo del prezzo delle azioni pari al 3,89 per cento. Secondo l’analista Liu Dingding, il successo di Xiaomi nei mercati d'oltremare è motivato dalla graduale contrazione di Huawei, limitata dalle restrizioni statunitensi nella fornitura di chipset e componenti chiave per i propri dispositivi. In espansione nel corso dell’anno anche i produttori cinesi Realme e OnePlus, che nel terzo trimestre si sono classificati quarto e quinto nei mercati dell'Europa centrale e orientale per spedizioni di telefoni 5G, con rispettive quote di mercato pari al 7,2 e al 2,5 per cento. (Cip)