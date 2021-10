Usa: Senato approva estensione temporanea del tetto del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato nella serata di ieri, 7 ottobre, un provvedimento che estende sino a dicembre il tetto legale del debito contraibile dallo Stato federale, consentendo a quest'ultimo di continuare a finanziare le proprie attività tramite l'emissione obbligazionaria. Il provvedimento, che ha scongiurato l'incombente rischio di default, è frutto di un accordo tra Repubblicani e Democratici che ha consentito di superare un iniziale voto procedurale, ma è stato approvato col voto favorevole dei soli democratici. Due conservatori - Richard Burr e Marsha Blackburn - si sono astenuti, consentendo così il via libera con 50 voti favorevoli e 48 contrari. La Camera dei rappresentanti si riunirà martedì 12 ottobre per dare il via libera definitivo al disegno di legge, prima del suo invio alla scrivania del presidente Joe Biden. (Nys)