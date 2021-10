Imprese: Tesla, Musk annuncia trasferimento sede dalla California al Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha annunciato ieri, 7 ottobre, che Tesla trasferirà la propria sede dalla California ad Austin, nel Texas, citando espressamente i costi proibitivi delle abitazioni e degli edifici amministrativi nell'Area della Baia di San Francisco, dove ha attualmente sede l'azienda. "Abbiamo fatto tutto il possibile, ma esiste un limite alla capacità di espansione nell'Area della Baia", ha detto Musk agli azionisti. Il fondatore di Tesla ha precisato però che l'azienda non intende abbandonare la California, ed anzi, in futuro incrementerà ulteriormente le attività in quello Stato. Tesla, ha rassicurato Musk, intende ancora ampliare del 50 per cento il proprio sito produttivo a Fremont, in California. "L'annuncio di Musk evidenzia ancora una volta l'urgenza di un intervento sulla crisi abitativa e le molte altre sfide che rendono così difficile la permanenza delle aziende in quest'area", ha commentato Jim Wunderman, capo del gruppo Bay Area Council. Musk aveva annunciato durante una intervista lo scorso anno di essersi personalmente trasferito nel Texas; in quell'occasione, Musk aveva puntato l'indice contro la "compiacenza" della Silicon Valley. (Nys)