Usa: assalto al Congresso, commissione indagine emette gli ultimi mandati di comparizione

- La commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei rappresentanti Usa a maggioranza democratica, per accertare le responsabilità dell'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso, ha emesso l'ultima serie di mandati di comparizione rivolta a tre degli organizzatori della protesta: Nathan Martin, Ali Abdul Akbar, noto come Ali Alexander, e una società affiliata denominata "Stop the Steal LLc". Le lettere seguono 11 mandati di comparizione emessi la scorsa settimana, che richiedono documenti e deposizioni ai leader di "Women for America First", una delle organizzazioni che hanno preso parte all'organizzazione della manifestazione pro-Trump culminata nei gravi disordini del 6 gennaio. (Nys)