Corea del Sud: Seul aumenta obiettivo di riduzione dei gas serra

- Il governo della Corea del Sud ha aumentato drasticamente la percentuale di riduzione delle emissioni di gas serra che intende conseguire entro il 2030, dal 26,3 al 40 per cento rispetto ai livelli del 2018. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 è parte di un più vasto programma teso alla progressiva dismissione delle fonti energetiche inquinanti, e per il conseguimento della neutralità carbonica entro il 2050. La decisione è stata annunciata a margine di un incontro tra il comitato presidenziale per la neutralità carbonica e i ministeri coinvolti. La decisione segue inoltre l'approvazione lo scorso agosto della "Legge sulla risposta alla crisi climatica", che fissa un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra non inferiore al 35 per cento entro il 2030. (Git)