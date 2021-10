Ue: Schnabel (Bce), prematuro affermare inflazione in calo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe “prematuro” affermare che l'inflazione nell'Eurozona “diminuirà completamente” nel 2022, nonostante il suo rallentamento previsto per il prossimo anno. È quanto affermato da Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per l'economista tedesca esistono “diverse fonti di incertezza che potrebbero comportare pressioni inflazionistiche prolungate” nell'area dell'euro. Per esempio, si tratta delle modifiche che potrebbero subire le aspettative di inflazione dei consumatori. Inoltre, secondo Schnabel, deve essere osservato come l'aumento della pressione dei prezzi si rifletterà sui salari. In precedenza, il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, aveva dichiarato di aspettarsi che l'inflazione dell'Eurozona sarebbe “in gran parte diminuita entro un anno” al di sotto dell'obiettivo del 2 per cento stabilito dalla Bce. A settembre scorso, il dato era al 3,4 per cento a settembre, il massimo degli ultimi 13 anni. Per il 2021, l'Eurotower prevede che il tasso di inflazione dell'area dell'euro sarà dell'1,7 per cento. Per il 2022 e il 2023, è stimato un declino rispettivamente all'1,7 e all'1,5 per cento.(Geb)