Usa: aumento debito, repubblicani assicurano che ci saranno voti necessari ad approvazione

- Un numero crescente di esponenti del Partito repubblicano statunitense assicura che in Senato i conservatori concederanno ai democratici il numero di voti necessario ad approvare la legge per l’innalzamento del tetto del debito, dopo che il leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell, ha proposto di estendere la misura fino a dicembre (anziché fino al 2022 come chiedono i progressisti). Il senatore John Thune, il repubblicano numero due al Senato dopo McConnell, ha dichiarato che dieci senatori del suo partito alla fine contribuiranno a far avanzare l’iniziativa di legge, ma ha previsto un difficile percorso di negoziati riservati. "Alla fine saremo lì, ma sarà un parto doloroso", ha detto Thune. Ted Cruz (repubblicano del Texas), Mike Lee (dello Utah) e Rand Paul (Kentucky) richiedono che la legislazione sull'aumento del debito superi l’attuale ostruzionismo, il che significa che richiederanno 60 voti per terminare il dibattito in merito.(Nys)