Giappone: terremoto di magnitudo 5,9 colpisce Tokyo, decine i feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forte scossa di terremoto ha colpito l'area di Tokyo nella notte di ieri, causando il ferimento di 32 persone e arrecando gravi danni al regolare flusso dei mezzi di trasporto. Il terremoto, di magnitudo 5,9, è il più violento ad aver colpito la capitale del Giappone da un decennio a questa parte. L'operatore ferroviario East Japan Railway Co. (Jr East) ha ripristinato il servizio questa mattina, ma diversi treni hanno accumulato ritardi congestionando alcune delle stazioni utilizzate dai lavoratori pendolari: presso alcune stazioni, come quella di Kawaguchi, nella prefettura di Saitama, le autorità hanno imposto limiti di ingresso per contenere gli affollamenti. L'operatore della linea ferroviaria automatizzata Nippori Toneri Liner ha dovuto sospendere il servizio questa mattina a causa del deragliamento di un convoglio causato dal terremoto. Secondo il dipartimento dei trasporti del governo metropolitano di Tokyo, il ripristino della linea potrebbe richiedere alcuni giorni. L'agenzia per la gestione dei disastri giapponese comunica che tre dei 32 feriti - due nella prefettura di Saitama e uno a Chiba - versano in condizioni gravi. (Git)