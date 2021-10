Giappone-Russia: colloquio Kishida-Putin, intesa su prosecuzione colloqui di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha incontrato il 23 settembre a New York il suo omologo russo, Sergej Lavrov. Durante l'incontro, che si è tenuto a margine dell'annuale sessione dell'Assemblea generale Onu, Modi ha ribadito l'opposizione di Tokyo al piano della Russia per l'istituzione di una zona economica speciale e di un regime fiscale agevolato nelle isole Curili Meridionali, oggetto di una contesa territoriale tra i due Paesi. Modi ha spiegato che accettare il progetto significherebbe per il Giappone un implicito riconoscimento della giurisdizione russa sulle isole. Per quanto riguarda i progetti economici congiunti nelle Curili, Motegi ha affermato che questi ultimi dovrebbero essere attuati senza violare la posizione legale del Giappone. Il ministro giapponese ha affermato che il Giappone aspira a sviluppare le relazioni con la Russia in maniera "ampia e reciproca", continuando a lavorare per la firma di un formale trattato di pace tra i due Paesi. L'incontro di ieri è stato il primo in presenza tra i due ministri da 19 mesi a questa parte. (segue) (Git)