Giappone-Russia: colloquio Kishida-Putin, intesa su prosecuzione colloqui di pace (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum sulla nuova Costituzione federale russa, che prevede l'inalienabilità del territorio dello Stato, non cambia l'approccio di Mosca ai negoziati per la firma di un trattato di pace con il Giappone. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo alla plenaria del Forum di Vladivostok. “Il nostro approccio al trattato di pace non cambia. Non abbiamo mai rifiutato il dialogo in merito”, ha affermato il presidente russo. “I nostri partner giapponesi hanno cambiato molto spesso la loro posizione”, ha osservato il capo di Stato, elencando le diverse fasi dei rapporti russo-giapponesi. “Abbiamo posto ai partner questioni relative all'alleanza con gli Usa ed al dislocamento dei loro armamenti ai nostri confini. Non abbiamo ricevuto risposta”, ha aggiunto Putin. (segue) (Git)