Covid: Brunetta, Italia riapre grazie al green pass

- "Oggi è un grande giorno per l'Italia. Grazie al decreto legge approvato in Consiglio dei ministri, in zona bianca cinema, teatri, sale concerto potranno tornare alla capienza del 100 per cento, sia al chiuso sia all'aperto. Per gli eventi sportivi e per le discoteche, all'aperto si potrà arrivare al 75%, al chiuso rispettivamente al 60 per cento e al 50 per cento. Il Paese riapre. E il merito è soltanto delle vaccinazioni e del green pass. Noi di Forza Italia ci abbiamo creduto sin dal primo istante. Libertà fa rima con responsabilità, sicurezza fa rima con crescita. Avanti per una nuova normalità". Lo afferma, in una nota, Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Com)