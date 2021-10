© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, , a quanto si apprende, esprime soddisfazione per le maggiori aperture delle attività maggiormente colpite durante la pandemia, in particolar modo in riferimento alla capienza di cinema, stadi e discoteche. Una decisone, fa notare, in linea con quanto la regione Friuli Venezia Giulia aveva già portato all’attenzione del governo.(Rin)