Recovery: Fedriga, Regioni individuate come hub per task force semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi registriamo su un aspetto specifico del Pnrr un cambiamento di metodo che vorremmo rappresentasse un modello per il prosieguo. Con il via libera al dpcm in Conferenza Unificata sono in arrivo 1000 professionisti ed esperti per il supporto a Regioni ed enti locali nella gestione delle procedure complesse. Ma soprattutto le Regioni sono individuate come hub di tale attività”. Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, al termine della Conferenza unificata di oggi. "Queste Task force territoriali saranno chiamate a rimuovere ogni collo di bottiglia, ogni ostacolo che si frapporrà al percorso del Piano nazionale di ripresa e resilienza 'Next Generation Italia' (Pnrr) sia nella gestione e nella velocizzazione delle procedure amministrative, che nelle attività di semplificazione - ha aggiunto -. E’ questo il metodo corretto per una efficace governance istituzionale degli interventi che si dovranno realizzare per concretizzare le missioni del Pnrr. L’auspicio è che il governo voglia seguire questo metodo in tutti i passi successivi perché il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali è determinante per la messa a terra degli investimenti, per il raggiungimento degli obiettivi e per il successo stesso di 'Next generation Italia'". (Com)