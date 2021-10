Regione Lazio: Consiglio dei ministri impugna collegato a legge di Stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Lazio n. 14 del 11/08/2021 "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali", in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 9, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettere e) e s) e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione.(Com)