Usa: Sullivan, con Ue “crescente convergenza” su approccio da adottare con Cina

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha osservato che Unione europea e Stati Uniti "convergono sempre di più" sull’approccio da adottare nei confronti della Cina e per rispondere alle sfide poste Pechino nell’arena internazionale. Sullivan si è espresso in questi termini intervenendo a Bruxelles nell’ambito del tour europeo che lo ha precedentemente condotto a Zurigo, in Svizzera, per incontrare il direttore dell'Ufficio della Commissione centrale degli Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Yang Jiechi. "C'e' un ampio riconoscimento da entrambe le parti delle pesanti sfide poste dalle iniziative cinesi nell'economia, nelle tecnologie e sempre più in termini di sicurezza”, ha spiegato Sullivan, secondo il quale la direzione da intraprendere è quella che va verso una “crescente convergenza” tra Usa e Ue.(Beb)