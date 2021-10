Covid: Dadone, riaperture grazie a responsabilità M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione presa oggi in Consiglio dei ministri di riaprire "al 100 per tutte le attività culturali – cinema, musei e teatri- così come quella di consentire una capienza maggiore anche per le attività sportive e le discoteche, è frutto del lavoro responsabile portato avanti dal M5s. Mentre altri hanno strumentalizzato la questione delle riaperture, noi abbiamo lavorato fin dal primo momento per tenere insieme la sicurezza dei cittadini e la ripartenza economica". Lo afferma, in una nota, la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. "E ciò è stato possibile grazie alla decisione con la quale si è andati avanti sul green pass, vero strumento di libertà, che da oggi finalmente consentirà anche a queste attività la piena fruizione da parte dei cittadini. Abbiamo messo responsabilmente al primo posto la salute perché sapevamo che solo così sarebbe stato possibile tornare alla normalità. E così sarà d’ora in poi, gradualmente per tutti i settori", aggiunge. (Com)