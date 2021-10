Trasporti: Ncc, su regolamento Roma politica ci ascolti o ricorso al Tar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il regolamento capitolino che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea Ncc e Taxi, serve una soluzione policia, altrimenti faremo ricorso al Tar del Lazio. Lo rendono noto le associazioni riunite in Ora Ncc Roma e Lazio, (Osservatorio regionale autoservizi pubblici non di linea Ncc Roma e Lazio). In particolare le associazioni di Ora Ncc "preso atto della scelta imponderata di alcune associazione di ncc di richiedere al Tar Lazio, addirittura, un provvedimento di sospensiva della deliberazione n° 51 con il quale è stato modificato il regolamento capitolino, salvo poi rinunciarvi per barattare la fissazione di un’inutile udienza di merito a giugno 2022", dichiarano "il loro totale dissenso a tale modus operandi". "Regolamento capitolino che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea Ncc e Taxi andava sì impugnato perché contenente alcune parti inaccettabili, tuttavia, mancando le delibere di Giunta attuative, non c’era alcuna necessità - sottolinea Ora Ncc - di abusare della pazienza dei giudici per esporsi poi al ludibrio di una parte dei tassisti. Ciò premesso, comunichiamo che come Ora Ncc Roma e Lazio proseguiremo nella ricerca di una soluzione politica delle questioni che attanagliano la categoria - si legge nella nota -, in particolare per ciò che riguarda l’accesso non discriminatorio al territorio del Comune di Roma Capitale, lasciando l’arma giudiziale come ultima risorsa nel caso la politica non voglia ascoltarci", conclude la nota. (Com)