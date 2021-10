Calcio: Premier League conferma acquisizione del Newcastle da parte di fondo saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Premier League inglese ha confermato l’acquisizione del Newcastle United da parte di un fondo saudita. Come riferisce l’emittente britannica “Sky News”, l’accordo ha un valore di 300 milioni di sterline e poggia sull’assicurazione che “il Regno dell’Arabia Saudita non controllerà” il club calcistico. Migliaia di tifosi si sono radunati questo pomeriggio fuori dallo stadio del Newcastle, il St James Park, per celebrare l’acquisto della loro squadra da parte di un fondo che si presume potrà investire ingenti somme di denaro nel rafforzamento della rosa e delle strutture societarie. Il fondo sovrano saudita Pif, che controllerà l’80 per cento del club inglese, ha infatti risorse stimate in oltre 300 miliardi di sterline. (Rel)