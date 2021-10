© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti incontrerà Suor Paola, in Via de’ Iacovacci 21 - Ore 15:30- Confronto tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. I due candidati a sindaco di Roma, a pochi giorni dal ballottaggio, si confronteranno davanti ad una rappresentanza delle forze economiche, professionali e civili della città. L'incontro, organizzato dalla Associazioni Il Timone per l'Italia e Laboratorio per Roma di Aspesi accenderà un focus sul tema del Pnrr per Roma. Presso la sede della Cciaa al Tempio di Adriano, Piazza di Pietra a Roma - Ore 18:15 (Rer)