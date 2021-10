Argentina: affondamento Ara San Juan, rinviata citazione a giudizio ex presidente Macri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice istruttore Martin Bava ha spostato al 20 ottobre la data della citazione a deporre nei confronti dell'ex presidente argentino, Mauricio Macri, nell'ambito dell'inchiesta sul presunto spionaggio illegale a danno dei familiari delle 44 vittime del sottomarino Ara San Juan, affondato nel novembre del 2017. Macri era stato convocato per oggi ma non aveva risposto alla citazione trovandosi attualmente negli Stati Uniti. Nello scritto con il quale si stabilisce la nuova data della deposizione dell'ex presidente, il giudice Bava commenta inoltre l'intromissione nella causa di persone vicine a Macri che intercedono senza alcuna delega legale. "Finora dinanzi a questa sede non si è costituito nessun avvocato allo scopo di esercitare il patrocinio legale dell'imputato", ha chiarito Bava. In questo senso il giudice cita l'ex ministro della Sicurezzza, Patricia Bullrich, che "in qualità di presidente del Pro" e "senza far parte di questo processo", "ha inviato una nota alla casella di posta elettronica ufficiale di questa Corte informando che Mauricio Macri sarebbe tornato nel Paese alla fine di questo mese". (segue) (Abu)