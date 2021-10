Ue: Sullivan, Usa considerano “fondamentalmente positiva” autonomia strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d’America considerano in maniera “fondamentalmente positiva” la possibilità che l’Unione europea possa dotarsi di strumenti atti a garantirle una maggiore autonomia strategica. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, intervenendo a Bruxelles nell’ambito del tour europeo che lo ha precedentemente condotto a Zurigo, in Svizzera, per incontrare il direttore dell'Ufficio della Commissione centrale degli Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Yang Jiechi. “Dobbiamo affrontare gli aspetti pratici e specifici", ha spiegato il consigliere, “al di là dei dibattiti ideologici sul lessico", ha aggiunto. A detta di Sullivan, ciò che si rende necessario è “pensare in termini di finanziamenti, capacità e contributi alle missioni comuni”.(Beb)