Venezuela: Cne invita a partecipare a simulazione elettorale del 10 ottobre

- Pedro Calzadilla, presidente del Consiglio elettorale nazionale del Venezuela (Cne), ha invitato i cittadini a partecipare alla simulazione elettorale che si svolgerà questa domenica, 10 ottobre, in diverse parti del paese come gli stati di Anzoátegui, Miranda, Nueva Esparta, Yaracuy, Vargas e il Distretto Capitale. Il funzionario ha affermato: "Ci sono 446 seggi elettorali in cui il Cne è stato dispiegato in tutto il paese, 1.386 seggi elettorali in 333 comuni, più di 3.000 funzionari". Calzadilla ha aggiunto che 90 per cento del materiale elettorale è già stato distribuito per le diverse fasi della simulazione e che saranno presenti organizzazioni internazionali come il Consiglio latinoamericano degli esperti elettorali (Ceela) e tre membri del Carter Center, a garanzia che l'intero processo segua i protocolli di biosicurezza per prevenire la diffusione del virus Sars-Cov-2.(Vec)