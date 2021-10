Italia-Slovenia: Rosato (Iv), bene decreto su restituzione casa di cultura Narodni Dom a comunità slovena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, ha ringraziato i ministri Cristina Messa e Daniele Franco per aver mantenuto fede, nel decreto legge approvato oggi in consiglio dei Ministri, all'impegno preso anche dal presidente Sergio Mattarella nella sua ultima visita a Trieste nel luglio 2020 per la restituzione della casa di cultura Narodni Dom alla comunità slovena in Italia e per l'impiego della Trgovski Dom di Gorizia ad attività culturali anche in lingua slovena. "Viene così risolta una questione che si protraeva da molti anni e che riguardava un passato storico tragico di quella terra e il sentire della minoranza slovena nella Venezia Giulia che ha sempre considerato, in particolare il Narodni Dom, un luogo simbolo della loro presenza in città e delle persecuzioni fasciste subite nel secolo scorso", afferma Rosato tramite una nota. (Com)