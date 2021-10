Argentina: affondamento Ara San Juan, rinviata citazione a giudizio ex presidente Macri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Bava aveva emesso il primo ottobre un ordine di comparizione nei confronti di Macri, stabilendo inoltre il divieto di uscita dal Paese nonostante l'ex presidente si trovasse negli Stati Uniti per una serie di conferenze nella città di Miami. Macri è indagato in questa causa insieme ai vertici dei servizi di intelligence argentina (Afi) durante il suo governo: l'ex direttore, Gustavo Arribas, e la sua vice, Silvia Majdalani, già comparsi davanti al giudice Bava, rispettivamente l'8 e il 15 luglio. L'ipotesi dell'accusa è che lo stesso Macri abbia ordinato intercettazioni, appostamenti e la raccolta di informazioni e fotografie relative alle attività dei familiari nei mesi compresi tra gennaio e giugno del 2018, con l'obiettivo di contenere le critiche che coinvolgevano il suo esecutivo e senza l'ordine di un giudice come esige la legge di intelligence nazionale. I familiari dell'equipaggio svolgevano azioni di protesta reclamando maggiori sforzi nelle ricerche dell'equipaggio e denunciando le responsabilità del governo per le precarie condizioni operative dell'unità sottomarina (segue) (Abu)