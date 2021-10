Usa: Biden, vaccino anti-Covid o tamponi per aziende con oltre 100 lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che l’amministrazione Usa intende rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid, o la presentazione di un test settimanale negativo, a tutti i lavoratori delle imprese con più di 100 addetti. L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini durante la sua visita in Michigan, sottolineando che l’iniziativa andrà a immunizzare 100 milioni di statunitensi, “un terzo delle persone che lavorano in America”, ha detto Biden, secondo il quale è necessario “far vaccinare più persone possibili, perché mettono a rischio la nostra economia".(Nys)