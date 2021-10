Polonia: Commissione, faremo uso di poteri Trattati per uniformità e integrità diritto Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione sostiene i principi fondanti dell'ordinamento giuridico dell'Ue e non esiterà a fare uso dei suoi poteri ai sensi dei trattati per salvaguardare l'applicazione uniforme e l'integrità del diritto dell'Unione. Questa la reazione dell'esecutivo europeo alla presentazione orale, oggi, della sentenza del tribunale costituzionale polacco. Per la Commissione, questa solleva serie preoccupazioni in relazione al primato del diritto dell'Unione europea e all'autorità della Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione sostiene e riafferma i principi fondanti dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Cioè che il diritto dell'Ue ha il primato sul diritto nazionale, comprese le disposizioni costituzionali e tutte le sentenze della Corte di giustizia europea sono vincolanti per tutte le autorità degli Stati membri, compresi i tribunali nazionali. (segue) (Beb)