- "Nessuna tassa in più per gli italiani e aumento della capienza di cinema (100 per cento), stadi (75 per cento) e discoteche (50 per cento). Bene che si vada nella direzione auspicata dalla Lega, nel giorno dell'incontro tra il premier Mario Draghi e il segretario Matteo Salvini". Lo affermano i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Com)