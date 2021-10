Governo: il comunicato del Consiglio dei ministri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leggi regionali - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 12 leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare: la legge della Regione Lombardia n. 15 del 06/08/2021 "Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali", in quanto talune disposizioni in materia di fertilizzanti si pongono in contrasto con la normativa statale, violando gli articoli 117, secondo comma, lettere e) e s), e 120 della Costituzione; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 06/08/2021 "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", in quanto talune disposizioni regionali in materia di concessioni idroelettriche, ponendosi in contrasto con la normativa europea, violano l'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione; la legge della Regione Lazio n. 14 del 11/08/2021 "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali", in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 9, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettere e) e s) e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione; la legge della Regione siciliana n. 23 del 06/08/2021 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica", in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto di autonomia in materia di tutela del paesaggio e urbanistica e ponendosi in contrasto con le norme statali di grande riforma economico-sociale, violano gli articoli 3, 9 e 117, secondo comma, lettere m) e l), della Costituzione. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Lombardia n. 16 del 06/08/2021 "Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) Servizio psico-pedagogico"; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 06/08/2021 "Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori"; la legge della Regione Liguria n. 13 del 09/08/2021 "Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure"; la legge della Regione Marche n. 22 del 05/08/2021 "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche"; la legge della Regione Marche n. 23 del 06/08/2021 "Istituzione del Servizio di psicologia scolastica"; la legge della Regione Piemonte n. 23 del 06/08/2021 "Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)"; la legge della Regione Sardegna n. 16 del 11/08/2021 "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'art. 50, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie"; la legge della Regione Toscana n. 31 del 06/08/2021 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021- 2023". Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare in modo totale all'impugnativa della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 17/10/2019 recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019)", in quanto la predetta Provincia ha abrogato le disposizioni oggetto di impugnativa, consentendo di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate. (Com)