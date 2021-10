© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti incontrerà la sindaca uscente Virginia Raggi per un incontro istituzionale. Presso il Campidoglio - Ore 10- Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra incontra i cittadini al Mercato "Insieme" di Viale della Primavera a Roma - Ore 10.- Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra e il candidato Presidente del V Municipio per il centrosinistra, Mauro Caliste incontreranno i cittadini delle case Erp in via Tranquillo Cremona 6, in zona Tor Sapienza a Roma. Ore 11:30 (segue) (Rer)