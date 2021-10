Imprese: Di Maio, rendiamo nostre aziende competitive nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario costruire le condizioni per rendere le imprese italiane competitive nel mondo. E’ quanto scrive in un messaggio su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Nei prossimi giorni, ancora una volta, decine di delegazioni arriveranno nel nostro Paese in occasione del G20 Innovation League e del G20 Trade. Due importanti eventi per le nostre aziende. Due occasioni per valorizzare il nostro mondo imprenditoriale a partire dalle start-up. Per il G20 Innovation League, i prossimi 9 e 10 ottobre, start-up innovative provenienti da oltre 20 Paesi si riuniranno a Sorrento per presentare a investitori e imprese internazionali le soluzioni tecnologiche alle maggiori sfide globali. Non basta avere idee vincenti ma bisogna creare le condizioni per renderle competitive nel mondo. Poi il 12, sempre a Sorrento, si terrà la riunione dei Ministri G20 del Commercio. Avremo l'opportunità di portare la riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio al centro dell’agenda e di rilanciare il multilateralismo commerciale. Questi eventi danno prestigio all'Italia e servono anche a valorizzare le perle del nostro Sud, come Sorrento. Una vetrina importante, una spinta per la ripartenza italiana”, conclude il titolare della Farnesina.(Nys)