Omicidio Willy: amico dei Bianchi, Belleggia e Pincarelli colpivano vittima a terra con calci

- "Mi sono buttato su Gabriele dicendogli che stavano sbagliando e di fermarsi". Lo ha detto oggi in aula a Frosinone nel corso del processo in corte d'assise per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro il 6 settembre 2020, Omar Sahbani. Gabriele è uno dei due fratelli Bianchi, l'altro è Marco, imputati nel processo insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Sahbani è stato condannato in un altro processo, insieme ai Bianchi, per vicende legate a droga ed estorsione. Nell'udienza di oggi ha sostenuto che all'arrivo dei Bianchi, davanti al pub Due di Picche di Colleferro, Pincarelli e Belleggia, inizialmente intimiditi dagli eventi "si davano più arie. Sono partiti con calci e spintoni". Ha inoltre confermato che l'amico Marco "ha colpito con un calcio Willy. Belleggia poi ha iniziato a colpirlo con calci. E poi anche Pincarelli" anche lui con i calci. Ha poi ribadito che "Dopo Marco è arrivato Belleggia che" ha colpito Willy "mentre si rialzava con un calcio in faccia come fosse un pallone. Belleggia insieme a Pincarelli l’ha colpito da dietro a terra. L’amico" di Willy, Samuele Cenciarelli "si è buttato su Willy ed è stato colpito anche lui con i pugni".(Rer)