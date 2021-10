Irlanda: governo, Dublino firmerà accordo globale su riforma imposta societaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Irlanda ha annunciato che l'Irlanda firmerà l’accordo Ocse sulla riforma dell'imposta sulle società che fisserà un'aliquota minima del 15 per cento per le grandi aziende. Lo riferisce una nota del governo irlandese. In base all'accordo, il tasso del 12,5 per cento applicato in Irlanda e considerato una pietra angolare degli sforzi di Dublino per aumentare l’occupazione non sarà più disponibile come parte delle offerte per attirare investimenti da grandi multinazionali. L'Irlanda è stata tra i pochi Paesi che hanno resistito alla firma dell'accordo Ocse e si è opposta a una formulazione relativa ad una imposta societaria del 15 per cento a livello globale. L'Irlanda ora si unirà a circa 140 paesi che accettano di fissare un'aliquota minima globale per l'imposta sulle società.(Res)