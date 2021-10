Ue: Gentiloni, sì Irlanda ad accordo Ocse tassa globale, passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha annunciato che l'Irlanda, si unisce all'intesa Ocse sulla tassazione globale. "Un passo importante ed estremamente positivo per gli sforzi collettivi dell'Europa per costruire un sistema fiscale globale più equo e stabile", ha scritto Gentiloni su Twitter. L'Irlanda, insieme a Estonia e Ungheria, non aveva aderito all'accordo che prevede una tassa minima del 15 per cento e una redistribuzione almeno parziale in base al Paese in cui vengono realizzati gli utili. (Beb)