Polonia: Reynders, useremo tutti mezzi a disposizione, diritto Ue primario

- Ci sono diversi strumenti che la Commissione europea può mettere in campo per tutelare i valori alla base dell'Unione europea e userà tutti i mezzi a sua disposizione per garantire il rispetto di tali principi. Lo ha detto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders. "Ciò che sta accadendo ora è una rimessa in discussione dei principi alla base della nostra Unione e che giustifica l'azione della Commissione europea, come guardiana dei Trattati, per far rispettare questi principi. Stiamo facendo una riflessione", ha detto. "E' la decisione di un Tribunale costituzionale contro cui abbiamo tutta una serie di strumenti che possono essere usati per far rispettare la primazia del diritto dell'Unione e le competenze della Corte di giustizia nelle decisioni devono imporsi a tutte le giurisdizioni nazionali", ha aggiunto. "Viviamo un momento difficile nello stato di diritto e per questo la Commissione ha messo in opera un nuovi strumenti a protezione dello stato di diritto", come il rapporto annuale "strumento preventivo" e la condizionalità. "Useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per fare in modo che i principi fondativi siano rispettati", ha concluso. (Beb)