Polonia: Commissione, faremo uso di poteri Trattati per uniformità e integrità diritto Ue (2)

- "Analizzeremo la sentenza del tribunale costituzionale polacco in dettaglio e decideremo i prossimi passi. La Commissione non esiterà a fare uso dei suoi poteri ai sensi dei trattati per salvaguardare l'applicazione uniforme e l'integrità del diritto dell'Unione", ha scritto l'esecutivo europeo in una nota. "L'Unione europea è una comunità di valori e di diritto, che deve essere sostenuta in tutti gli Stati membri. I diritti dei cittadini europei sanciti dai trattati devono essere protetti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'Unione europea. La Commissione europea ha il compito di salvaguardare il corretto funzionamento dell'ordinamento giuridico dell'Unione e continuerà a garantirlo", ha aggiunto. (Beb)