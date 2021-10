Afghanistan: Consiglio diritti umani Onu istituisce meccanismo di monitoraggio su diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale esprime piena soddisfazione per l’adozione da parte del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite (Cdu) di una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, che istituisce il mandato del Relatore speciale delle Nazioni Unite incaricato di monitorare la situazione dei diritti umani nel Paese. Lo riferisce una nota della Farnesina. L’iniziativa ha ricevuto un ampio sostegno da parte dei membri del Consiglio (28 voti a favore, 5 contrari e 14 astenuti). L’Italia, insieme all’Unione europea che ha presentato questa risoluzione a nome dei 27 Stati membri, ha lavorato con determinazione per questo risultato. In apertura della corrente sessione del CDU, l’Italia aveva infatti lanciato l’iniziativa di una dichiarazione congiunta, sostenuta da 51 Paesi, per sollecitare l’urgente istituzione di un meccanismo indipendente di monitoraggio delle violazioni e degli abusi dei diritti umani in Afghanistan. Continueremo a lavorare con impegno in tutti i fori competenti per tenere alta l’attenzione della comunità internazionale sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan.(Com)