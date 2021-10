© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’aumento della capienza massima consentita al 100 per cento per musei, teatri e luoghi di cultura, viene meno, secondo quanto si legge nella bozza del decreto al vaglio del Cdm, l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. La novità, come prevede il decreto, entrerà in vigore dal prossimo 11 ottobre. Resta in vigore l’obbligo di mascherina e certificato verde.(Rin)