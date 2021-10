Tunisia: presidente Saied riceve governatore Banca Centra, focus situazione economica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto oggi, il governatore della Banca centrale della Tunisia, Marouane Abassi, per visionare la relazione annuale sulla situazione economica del Paese relativa al 2020. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza tunisina. Durante l’incontro Saied e Abbassi hanno affrontato nel dettaglio la situazione economica e finanziaria in Tunisia e le urgenti riforme necessarie che devono essere prese in parallelo alle necessarie politiche di sviluppo. I due hanno anche affrontato altri dossier chiave relative al debito pubblico e agli sforzi compiuti da tutte le parti per completare la legge finanziaria integrativa per l'anno 2021 e la legge finanziaria del 2022. Sono stati discussi anche le modalità per uscire dalla crisi, soprattutto alla luce delle indicazioni positive sull'inizio della ripresa di alcuni settori economici. Infine, sempre in base a quanto riferisce la nota della presidenza, sono state discussi anche i rapporti della Tunisia gli organismi di credito internazionali.(Tut)